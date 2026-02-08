Emerxencias cerró el año pasado con una media de casi 50 operativos al mes

El Servizo Municipal de Emerxencias y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) de Cuntis realizaron 575 intervenciones en pasado año y con una media de casi medio centenar al mes, consolida su papel clave en la comarca. La distribución de las intervenciones destaca por la versatilidad de la agrupación con 198 operativos preventivos y de apoyo y 171 accidentes en la carretera, el segundo capítulo más numeroso. Se apunta que el incremento en este apartado se debe en gran medida a la colaboración con municipios limítrofes y a la intervención en vías de alta capacidad como la AP-9.

Además, se atendieron 60 avisos por presencia de animales en la calzada y el balance incluye también asistencias sanitarias (11), salvamentos (11), vertidos (8) e incidencias de circulación (22).

La actividad fue especialmente intensa durante el primero trimestre del año y el período estival. Agosto fue el mes con mayor volumen de trabajo, con 83 intervenciones debido al aumento de desplazamientos y eventos festivos. Por el contrario, mayo registró el mínimo anual con 33 actuaciones.

La agrupación cuenta actualmente con 16 miembros (15 operativos y un candidato) bajo la presidencia de Miguel Ángel Couto Fuentes.