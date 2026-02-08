Poio
Derogado el archivo de una denuncia del jefe de la Policía Local sobre multas
La Audiencia de Pontevedra ha anulado la decisión de un juzgado de la ciudad de archivar la denuncia del jefe de la Policía Local de Poio contra una concejala por, supuestamente, «dejar prescribir multas» impuestas por los agentes. La Audiencia, sin entrar en el fondo del asunto, señala que el juzgado archivó el caso tras interrogar únicamente al denunciado y decidir que «no hay delito penal sino dejadez de la concejala en la tramitación de los expedientes». Añade que «adoptó la decisión sin haber practicado diligencia alguna» y considera «necesario» interrogar al menos a la denunciada «para conocer su versión».
