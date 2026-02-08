Concurso de igualdad en la Diputación

La Diputación de Pontevedra ha abierto el plazo para presentar trabajos al concurso escolar «E ti, que pensas da igualdade?», con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La convocatoria se dirige a alumnado de Educación Primaria, Especial e Infantil y los trabajos pueden presentarse hasta el 13 de marzo. Habrá premios.