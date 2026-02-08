Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concurso de igualdad en la Diputación

La Diputación de Pontevedra ha abierto el plazo para presentar trabajos al concurso escolar «E ti, que pensas da igualdade?», con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La convocatoria se dirige a alumnado de Educación Primaria, Especial e Infantil y los trabajos pueden presentarse hasta el 13 de marzo. Habrá premios.

