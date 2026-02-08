Marín
La camelia luce en el Museo Torres
«Camelia e Mar» es el título de la muestra dedicada a esta emblemática flor de invierno en las Rías Baixas, que ayer se abrió en Marín y que abre el calendario de concursos para todos los cultivadores.
Marín abrió ayer la temporada de exposiciones y concursos dedicados a la camelia, con una muestra en el Museo Torres, una cita que reúne a los cultivadores de esta flor de invierno bajo la organización de Cris Barreiro y Mara Fariña que cuentan con el apoyo del concello para llevarlo a cabo bajo el título de «Camelia e Mar».
Participantes de muchos puntos del entorno llevaron sus camelias preparadas para su efímera muestra en las dependencias del Museo Torres durante todo el fin de semana. La inauguración contó con la presencia de la presidenta de la Sociedad Española da Camelia, Carmen Salinero, y la alcaldesa de Marín, María Ramallo, entre otros asistentes.
La muestra se pudo ver durante toda la jornada de ayer y hoy domingo hay un nuevo horario de exposición antes de su clausura de 11.00 a 14.00 por la mañana y de 16.30 a 20.00 horas por la tarde.
