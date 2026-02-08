Caixa Benvida a los 22 bebés nacidos a finales de 2025 en Poio

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, recibió ayer a los 22 bebés nacidos en el municipio durante el último trimestre de 2025, de los 70 de todo el año, a los que hizo entrega de la Caixa Benvida. En un salón de plenos con los bebés, padres y sus familiares, se dio la bienvenida a Enzo, Alma, Nicolás, Naia, Marco, Enya, Celestino, Manuel, Iker, Nico, Emma, Lucía, Hugo, Camila, Noa, Vicente, Matilda, Xoel, Noemí, Liam, Sofía, Leila y Lúa.