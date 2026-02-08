Augas de Galicia acentúa el control de la presa del Umia y mejorará su seguridad

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitó ayer la presa del Umia en pleno tren de borrascas y destacó las «continuas» tareas de mantenimiento y revisión que los técnicos de Augas de Galicia llevan a cabo en los cuatro embalses de la provincia de titularidad autonómica: Baiona, Eiras, O Con y Caldas de Reis.

Recordó que a lo largo de 2025 se llevó a cabo una revisión de seguridad de las presas y algunas de las acciones que se identificaron como necesarias comenzarán a ejecutarse a lo largo de este año. Entre las actuaciones previstas se incluyen, por ejemplo, diversos trabajos de auscultación o mejoras de la digitalización del sistema Sacada de monitorización y gestión del plan de emergencia.

En el caso concreto de la presa de Caldas de Reis, algunas de las actuaciones propuestas para acometer a medio plazo son la inspección de la red de drenaje, la caracterización geotérmica del cimiento o la revisión del sistema de accionamiento del desagüe de fondo y de la toma de abastecimiento.

La conselleira recordó que además de los embalses de los que es titular, Augas de Galicia, como organismo de cuenca, también realiza el seguimiento y control de la explotación de otras 29 presas de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa. Además elabora un boletín hidrológico diario con los datos de los embalses de Galicia-Costa que se publica semanalmente para conocer el estado de cada uno de ellos.

Técnicos de Augas de Galicia también participan, junto con los concellos y responsables de las explotaciones, así como otros implicados en la gestión de estas infraestructuras, en las comisiones de desembalse. Estas comisiones se reúnen de forma ordinaria dos veces al año y de forma extraordinaria siempre que fenómenos extremos, como las intensas precipitaciones actuales o en periodos de sequía, lo requieren. En esas comisiones es donde se adoptan decisiones sobre embalses o desagües, así como aquellas relativas a normas de explotación de las presas, gestión de sus planes de emergencias o actuaciones que se tengan que desarrollar en esas infraestructuras.

La información que recibe este órgano de decisión procede tanto del control continuo que se hace a través de diferentes contratos de servicios y de las campañas específicas que se llevan a cabo para dar cumplimiento a la normativa de seguridad. En concreto, en estas campañas se hacen análisis de todos los aspectos importantes como, por ejemplo, las cimentaciones, cuestiones geotécnicas, el control del paramento o el estado de elementos como válvulas o compuertas. Según concluyó la conselleira, el objetivo de todas estas actuaciones es reunir la mayor y mejor información para llevar a cabo una correcta gestión de estas infraestructuras.