Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo recupera el trenCaso PitanxoTren de borrascasLas Cinco JotasEscuela de Pastores de GaliciaCelta-Osasuna
instagramlinkedin

Asistencia en una obra del Puerto de Marín

La Autoridad Portuaria de Marín ha publicado en la plataforma de contratación la licitación del servicio de asistencia técnica a la dirección de obra de la rehabilitación de la torre baliza de Camoucos. El trabajo incluye el seguimiento ambiental, control de calidad, de gestión de residuos y vigilancia de la obra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents