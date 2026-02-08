Cerdedo-Cotobade
Adjudicada por 600.000 euros la mejora del núcleo de Arrotea-Almofrei
El proyecto se centra en la recuperación peatonal y en el refuerzo de la seguridad
El Concello de Cerdedo-Cotobade ha adjudicado las obras de recuperación del espacio público en el núcleo de Arrotea-Almofrei por casi 600.000 euros. El proyecto se centra en la recuperación peatonal y en el refuerzo de la seguridad mediante una reordenación integral que busca incrementar la calidad de vida de la ciudadanía, según explica el alcalde, Jorge Cubela, que destaca también la «importancia de esta intervención para el futuro del rural en el municipio». Añade que «no solo hablamos de embellecer un núcleo, sino de transformar por completo la forma en que los vecinos interactúan con su contorno. Nuestro objetivo es devolverle el protagonismo a las personas, creando espacios donde caminar sea seguro y cómodo, y donde la seguridad vial deje de ser una preocupación para convertirse en una garantía».
Cubela también quiso poner en valor a capacidad de gestión del gobierno local para sacar adelante proyectos de gran envergadura técnica. «Con un presupuesto que roza los 600.000 euros, estamos demostrando que la apuesta por el rural y la modernización de los espacios públicos son prioridades absolutas en este mandato. Queremos entornos más accesibles y sostenibles que hagan de Cerdedo-Cotobade un lugar cada vez más atractivo para vivir», concluyó el alcalde.
