43 beneficiarios en las termas de Mondariz

Más de 40 personas de 14 concellos de la provincia disfrutarán desde hoy del programa de termalismo de la Diputación de Pontevedra +Benestar, con una estancia en el Balneario de Mondariz. disfrutarán de los servicios de termalismo durante cinco días. El programa beneficiará en total a cerca de 2.200 personas de más de 55 años en diferentes estancias.

