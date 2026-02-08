Casi 200 personas optan a tres plazas en el Concello de Marín

El Concello de Marín aprobó la lista definitiva de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para la cobertura, por el sistema de oposición, de tres plazas de administrativo (subgrupo C1) de la escala de Administración General, subescala administrativa. Una vez finalizado el plazo de subsanación de solicitudes y resueltas las reclamaciones presentadas al listado provisional, el proceso selectivo cuenta con un total de 199 personas admitidas para la realización de las pruebas.

El primer ejercicio de la oposición se celebrará el 17 de febrero de 2026, a las 10.00 horas, en el IES Illa de Tambo.