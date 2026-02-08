Oposición
Casi 200 personas optan a tres plazas en el Concello de Marín
Marín
El Concello de Marín aprobó la lista definitiva de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para la cobertura, por el sistema de oposición, de tres plazas de administrativo (subgrupo C1) de la escala de Administración General, subescala administrativa. Una vez finalizado el plazo de subsanación de solicitudes y resueltas las reclamaciones presentadas al listado provisional, el proceso selectivo cuenta con un total de 199 personas admitidas para la realización de las pruebas.
El primer ejercicio de la oposición se celebrará el 17 de febrero de 2026, a las 10.00 horas, en el IES Illa de Tambo.
- Una tormenta eléctrica deja sin luz a parte de la ciudad de Pontevedra y a Poio
- La Xunta da luz verde ambiental a la ampliación del polígono pontevedrés de O Campiño
- «Molan los 2000», nuevo festival musical en Pontevedra
- Transportes estudia elevar la PO-11 como «única solución» frente a sus inundaciones
- Los sucesivos cortes de la autovía de Marín siembran el caos circulatorio
- Los cortes de la autovía de Marín trastocan el tráfico al Puerto de 140 camiones diarios
- El Ayuntamiento de Sanxenxo repara los daños provocados por el temporal
- El PP de Pontevedra expone a los empresarios los proyectos de Xunta y Diputación para O Campiño