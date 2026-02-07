Visitas escolares a la muestra «Chicas Nuevas»

El Concello de Marín acoge la exposición «Chicas Nuevas 24 horas», que denuncia la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual llega a Marín, impulsada por el Concello a través de su Centro de Información á Muller y promovida en Galicia por la Dirección Xeral de Loita contra a violencia de xénero de la Consellería de Política Social e Igualdade. La muestra es objeto de visitas escolares, como la de alumnos de La Inmaculada. Puede visitarse en el vestíbulo del Concello hasta 12 de febrero y está compuesta por fotografías y engloba también la proyección de la pieza documental, escrita y dirigida por Mabel Lozano. Con ambos recursos, se dan a conocer las vivencias y situaciones de diversas mujeres y niñas que, desde localizaciones tales como España, Argentina, Perú, Colombia o Paraguay, dan su testimonio sobre esta lacra social.n