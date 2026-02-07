El Rotary organiza una ruta sobre Castelao
El Rotary Club de Pontevedra organiza este sábado la ruta «As Cruces de Pedra de Castelao en Lérez». Comenzará a las 10.00 horas en el Monasterio de San Bieito de Lérez, donde está previsto que finalice sobre las 13.00 horas. La inscripción se puede hacer a través de la web del club, que agradece un donativo para sus actividades solidarias.
- Reabierta la autovía de Marín en Pontevedra tras su tercer día consecutivo de cortes por la pleamar
- Las banderas ya ondean en la fachada de la casa consistorial de Pontevedra
- La Xunta da luz verde ambiental a la ampliación del polígono pontevedrés de O Campiño
- «Molan los 2000», nuevo festival musical en Pontevedra
- El PP denuncia que el alcalde de Ponte Caldelas cesa a una asesora para dar una dedicación a su pareja
- Se sube al techo de un taxi en Sanxenxo y logran identificarlo por pagar con tarjeta
- El Concello espera novedades este mes en la intervención en Fernando Olmedo
- Transportes estudia elevar la PO-11 como «única solución» frente a sus inundaciones