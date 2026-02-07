El Rotary organiza una ruta sobre Castelao

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Rotary Club de Pontevedra organiza este sábado la ruta «As Cruces de Pedra de Castelao en Lérez». Comenzará a las 10.00 horas en el Monasterio de San Bieito de Lérez, donde está previsto que finalice sobre las 13.00 horas. La inscripción se puede hacer a través de la web del club, que agradece un donativo para sus actividades solidarias.

