Regresa el ciclo ‘Pontevedra Literaria’

La Diputación activa la tercera edición del ciclo ‘Pontevedra Literaria. Xuventude e Artes’ con una charla a cargo de la escritora Paloma Sánchez-Garnica, ganadora del Premio Planeta en 2024 por ‘Victoria’. La conferencia será en el salón de plenos del Pazo provincial el viernes 27 a las 19.30 horas y desde el lunes, día 9, se habilita un formulario en la web www.depo.gal para reservar plaza.

«Hasta la fecha participaron en las dos ediciones anteriores escritores de la talla de Héctor Abad Faciolince, Manel Loureiro, Arantza Portabales, Ángela Banzas, Santiago Gamboa, Ledicia Costas, Jorge Volpi, Laura Ferrero y, entre otros, Manuel Jabois. Ahora activamos la tercera edición y lo hacemos de la mejor forma posible, de la mano de Paloma Sánchez-Garnica y esperamos que, como las anteriores, sea un éxito rotundo», dijo el presidente provincial, Luis López.

Adelantó que, además de la conferencia de Sánchez-Garnica, están previstas otras actividades alrededor de la escritura a lo largo del año de la mano de ‘Pontevedra Literaria’. De este modo, el presidente aseguró que vendrán hasta la provincia figuras de reconocimiento nacional e internacional, «con el objetivo de seguir fomentando entre la juventud a creación literaria y artística».

Por otra parte, la Diputación aprobó ayer el programa +Música, dotado con 700.000 euros, al que se suman 200.000 euros para festivales musicales y de artes escénicas, «30.000 más que el pasado año», y los 200.000 euros aprobados la semana pasada para la promoción de festivales audiovisuales.

A través del +Música, los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes podrán solicitar hasta tres espectáculos, escogidos por orden de preferencia entre el catálogo disponible en la web de la Diputación. Las actuaciones deberán celebrarse entre el 15 de abril y el 31 de diciembre, con la particularidad de que la institución provincial asumirá el 100% del caché artístico, mientras que los ayuntamientos se encargarán de los gastos de producción. Luis López destacó el éxito del programa en su edición anterior, con 78 actuaciones en distintos municipios.

Erasmus+

La junta de gobierno acordó también destinar casi 55.000 euros a la ampliación de las prácticas en el extranjero de 24 jóvenes que participan en el programa Erasmus+. El alumnado, procedente de centros de formación profesional de municipios como A Estrada, Lalín, Marín, Pontevedra, Vigo o Tomiño, realiza prácticas en países como Francia, Irlanda, Italia, Malta y Portugal. Gracias a esta ampliación, quien inició su estancias en julio y septiembre de 2025 rematará el 11 de abril, y quien comenzó en octubre permanecerá en el extranjero hasta el 9 de mayo. Para cubrir los gastos adicionales, recibirán ayudas de entre 2.100 y 2.400 euros. «Queremos que nuestra juventud se forme fuera y regrese, poniendo su talento al servicio de esta provincia», dijo López.

Se dio luz verde a la línea de ayudas para festivales musicales y de artes escénicas, con un presupuesto total de 200.000 euros. De ellos, 150.000 se destinan a festivales musicales que se celebren este año durante, al menos, dos jornadas y con un mínimo de ocho grupos, de los que cuatro deberán ser gallegos. Los otros 50.000 euros irán para festivales de artes escénicas con requisitos similares: dos jornadas y ocho compañías, cuatro de ellas gallegas.

En el ámbito de la seguridad y de la atención ciudadana, se aprobó una aportación de 100.000 euros para 22 agrupaciones de Protección Civil de concellos de menos de 50.000 habitantes. López calificó estas ayudas de «pioneras».