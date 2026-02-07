Un refugio sonoro en pleno invierno

El primer festival de música que se celebra en invierno en Pontevedra, el Invernia Fest, abrió ayer viernes sus puertas dejando clara desde el primer momento la vocación con la que ha nacido esta cita: demostrar que las inclemencias del tiempo no son un obstáculo para disfrutar de este tipo de eventos en lugares tradicionalmente lluviosos, como es el caso de Galicia. El Recinto Ferial, con su formato a cubierto, se reivindicó como un auténtico refugio para el público, que pudo enlazar conciertos y gastronomía sin mirar al cielo, con una zona de food trucks para completar la experiencia.

Público de la jornada inaugural / Gustavo Santos

Detrás de la iniciativa están el empresario hostelero Fernando Fernández Pidal y el pentacampeón del mundo de triatlón Javier Gómez Noya, que vive con este festival su primera experiencia como promotor musical. Su presencia, además, no se reduce únicamente a la organización, ya que este mediodía (13.30 horas) actuará con su grupo, Liorta, en el arranque de la segunda jornada.

La inaugural, ayer, fue de menos a más y con el guión claro de abrir con propuesta local y cerrar en clave festiva. Chroma Music Band abrió el escenario a las 20.00 horas, antes de que Efecto Mariposa tomase el relevo a las 21.30 con su pop-rock de estribillos reconocibles. Ya en la recta principal de la noche, Sôber subió la intensidad a las 23.15, llevando el pulso del recinto hacia un terreno más contundente. El broche llegó de madrugada, a la 1.30, con Green Hot Peppers, tributo a Red Hot Chili Peppers, en un cierre pensado para mantener la energía hasta el final.

Noticias relacionadas

El festival encara este sábado su segunda y última jornada con un formato más largo y una programación que arranca al mediodía con Liorta (13.30), seguido de Gansos Rosas (16.00), Agoraphobia (19.00), La Fuga (21.00), Obús (23.30) y Afónica Naranjo (01.45).n