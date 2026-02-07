Música
Un refugio sonoro en pleno invierno
El Recinto Ferial acoge este fin de semana el Invernia Fest, el primer festival de música que se celebra en invierno en Pontevedra, con grupos como Sôber o la banda tributo Green Hot Peppers
El primer festival de música que se celebra en invierno en Pontevedra, el Invernia Fest, abrió ayer viernes sus puertas dejando clara desde el primer momento la vocación con la que ha nacido esta cita: demostrar que las inclemencias del tiempo no son un obstáculo para disfrutar de este tipo de eventos en lugares tradicionalmente lluviosos, como es el caso de Galicia. El Recinto Ferial, con su formato a cubierto, se reivindicó como un auténtico refugio para el público, que pudo enlazar conciertos y gastronomía sin mirar al cielo, con una zona de food trucks para completar la experiencia.
Detrás de la iniciativa están el empresario hostelero Fernando Fernández Pidal y el pentacampeón del mundo de triatlón Javier Gómez Noya, que vive con este festival su primera experiencia como promotor musical. Su presencia, además, no se reduce únicamente a la organización, ya que este mediodía (13.30 horas) actuará con su grupo, Liorta, en el arranque de la segunda jornada.
La inaugural, ayer, fue de menos a más y con el guión claro de abrir con propuesta local y cerrar en clave festiva. Chroma Music Band abrió el escenario a las 20.00 horas, antes de que Efecto Mariposa tomase el relevo a las 21.30 con su pop-rock de estribillos reconocibles. Ya en la recta principal de la noche, Sôber subió la intensidad a las 23.15, llevando el pulso del recinto hacia un terreno más contundente. El broche llegó de madrugada, a la 1.30, con Green Hot Peppers, tributo a Red Hot Chili Peppers, en un cierre pensado para mantener la energía hasta el final.
El festival encara este sábado su segunda y última jornada con un formato más largo y una programación que arranca al mediodía con Liorta (13.30), seguido de Gansos Rosas (16.00), Agoraphobia (19.00), La Fuga (21.00), Obús (23.30) y Afónica Naranjo (01.45).n
Suscríbete para seguir leyendo
- Reabierta la autovía de Marín en Pontevedra tras su tercer día consecutivo de cortes por la pleamar
- Las banderas ya ondean en la fachada de la casa consistorial de Pontevedra
- La Xunta da luz verde ambiental a la ampliación del polígono pontevedrés de O Campiño
- «Molan los 2000», nuevo festival musical en Pontevedra
- El PP denuncia que el alcalde de Ponte Caldelas cesa a una asesora para dar una dedicación a su pareja
- Se sube al techo de un taxi en Sanxenxo y logran identificarlo por pagar con tarjeta
- El Concello espera novedades este mes en la intervención en Fernando Olmedo
- Transportes estudia elevar la PO-11 como «única solución» frente a sus inundaciones