Récord de cifras del puerto de Combarro: 716 barcos de 21 países en un año

El puerto deportivo de Combarro registró en 2025 el mayor volumen de tránsitos de su historia: un total de 716 embarcaciones de 21 países diferentes, repitiendo como puerto deportivo más transitado de la provincia, y reforzando el liderazgo de Poio en el turismo náutico. Con estas cifras aumenta los atraques un 19% respeto del año anterior.

El balance es interpretado por la concelleira de Turismo de Poio, Rocío Cochón, como «más que satisfactorio». Además, asegura que confirma el papel creciente del turismo náutico «como uno de los pilares de nuestra estrategia turística». Cochón analizó los datos anuales junto al capitán del puerto, Manuel Martínez.

Según la información recogida por el personal de la Marina, la mayoría de las embarcaciones fueron de bandera española (59%), aunque destaca de nuevo la importante presencia internacional, encabezada por los barcos de bandera irlandesa (20%), que experimentaron un fuerte crecimiento tras la celebración del IX encuentro anual del Irish Cruising Club el pasado julio. También fue significativo el número de embarcaciones de las francesas (8%), portuguesas (6%), británicas (2%) y holandesas (1%).

Además, a lo largo del año amarraron en Combarro embarcaciones procedentes de países como Alemania, Bélgica, Suiza, Austria, Noruega, Finlandia, Suecia, Australia, Canadá y Estados Unidos, incorporándose también nuevos orígenes poco habituales hasta ahora, como Hong Kong, Islas Caimán e Israel, lo que refleja la creciente proyección internacional de Poio como destino para la náutica de recreo.

Mayoría de vela

En lo que respecta al tipo de embarcaciones, el 70% de los tránsitos correspondieron a barcos de verla, frente a un 30% de embarcaciones a motor, una proporción semejante a la inscrita en 2025.

Las instalaciones registraron actividad de forma casi continua, gracias a sus condiciones y localización, con el abrigo natural en la ría de Pontevedra, que permiten practicar las actividades náuticas durante casi todo el año.

Además, en los meses de julio y agosto, el puerto alcanzó la ocupación plena. En ese sentido, Rocío Cochón, subrayó que los datos «refuerzan las oportunidades que ofrece el turismo náutico para Poio, no solo para la internacionalización del destino, sino también para la desestacionalización».

«Hoy, a 6 de febrero están cubiertos 290 de los 334 amarres. Qué mejor muestra de la capacidad para la desestacionalización?», remarcó.

Por último, la concelleira recalcó el enorme potencial de la actividad náutica para «atraer turismo sostenible, de calidad, que dinamiza la economía y nos proyecta al mundo alrededor de un eje de nuestra identidad: el mar».

Noticias relacionadas

Estos datos y el resto de informaciones sobre el sector se debatirán en la próxima reunión de la Mesa del Turismo local, que se celebrará el 20 de febrero.n