El PP de Pontevedra expone a los empresarios los proyectos de Xunta y Diputación para O Campiño

El PP local ha mantenido una reunión sectorial con más de una veintena de empresarios en el polígono industrial de O Campiño con el objetivo oficial de "abordar los principales retos que afronta la ciudad con el objetivo de mejorar su competitividad, atraer industria y generar empleo de calidad”, si bien el encuentro se centró en "vender" al colectivo las obras que la Xunta y la Diputación tienen previstas en la zona.

Según explica el PP en un comunicado, el portavoz municipal Rafa Domínguez, junto con los concejales Pepa Pardo y Guille Juncal, presentó "el proyecto de mejora de la seguridad vial que impulsará la Diputación de Pontevedra en la carretera provincial EP-0004 Marcón-Pintos-A Reigosa".

Se trata de un proyecto de 275.000 euros que contempla la mejora de la seguridad vial en un tramo de 900 metros, entre los puntos kilométricos 3,3 y 4,2, donde se repondrá y mejorará el firme, se acondicionarán cunetas y se renovará la señalización horizontal y vertical.

También participaron el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais , el exconcejal pontevedrés Pablo Fernández, y de la directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, para "explicar los detalles sobre el proyecto de ampliación del polígono industrial, tras la reciente aprobación ambiental con condiciones del Plan estructurante de ordenación del suelo empresarial"

Posteriormente, Domínguez se refirió "al compromiso del Gobierno gallego con el desarrollo industrial de Pontevedra, incidiendo en la importancia de actuar sobre un espacio que supera las 16 hectáreas de extensión en la parroquia de Marcón, situado entre el parque empresarial de O Campiño, la carretera PO-532 y el tramo ejecutado de la autovía A-57". Se trata de la mitad de terreno con respecto a las previsiones iniciales, ya que los derechos mineros de una cantera próxima impiden una ampliación mayor.