La PO-11 en Pontevedra no se cerró pero se anegan otras zonas de Lourizán

Por primera vez en seis días, la PO-11, la autovía de Marín, funcionó este sábado sin cortes por las inundaciones en la pleamar. Fueron nueve cierres de varias horas en algunos casos, entre el lunes y el viernes. A la espera de próximas borrascas, este regreso al «tráfico normalizado» y sin problemas con la marea alta, se produce tras la reunión del pasado viernes entre los concellos de Pontevedra y Marín, el Puerto y otras administraciones para analizar distintas alternativas.

Grandes bolsas de agua en la PO-546.

Pero si la PO-11 se libró de la pleamar, otras zonas de Lourizán sí sufrieron por la tarde los efectos de las inundaciones, en especial los vecinos de la Rúa do Santo, hartos ya de la sucesión de riadas en su calle, que atribuyen a unas obras mal ejecutadas pero sin que ninguna administración se haga cargo. Un día más los afectados quedaron aislados y también se formaron grandes bolsas de agua en la PO-546.

Noticias relacionadas

Este sábado, primer día de la semana sin corte en la PO-11. / G. S.

Con respecto a la PO-11 la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra alerta de que estos episodios «se van a repetir con mayor frecuencia a medida que avance el cambio climático» y plantea como solución la «eliminación del actual trazado de la PO-11 y su traslado hacia el interior», lo que supondría, a su juicio, «recuperar los trazados naturales de los distintos cursos fluviales de la parroquia de Lourizán».