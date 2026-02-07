Pillan a un joven sin carné al volante en Pontevedra con su padre en el asiento del copiloto

La Policía Local de Pontevedra instruyó diligencias judiciales contra dos personas por un presunto delito contra la seguridad vial. El conductor carecía de permiso y su acompañante, su padre, fue identificado como cooperador necesario, según ha informado este sábado el Concello.

Explica que los hechos ocurrieron a media tarde del pasado 28 de enero en la avenida de Lugo. Una patrulla que se encontraba en la zona observó como un turismo, que circulaba en dirección al centro de la ciudad, se detenía de forma brusca en el arcén al percatarse de la presencia policial. Lls agentes fueron testigos de "como el conductor y el acompañante trataban de intercambiar sus puestos en el interior del vehículo", añade el Concello.

Al proceder a la identificación, los agentes comprobaron que el conductor es un hombre de 19 años que nunca había obtenido el permiso de conducción. Por su parte, el acompañante, un hombre de 45 años, resultó ser el padre del joven y titular del automóvil. Por ello, el progenitor también es investigado como "cooperador necesario", una figura que la ley castiga con la misma pena que al autor principal del delito.

La Policía Local indica que "este tipo de delitos contra la seguridad vial pueden conllevar penas de prisión de tres a seis meses, multas de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días".

El vehículo no fue inmovilizado puesto que el titular y acompañante sí disponía de permiso de conducción en vigor. El atestado policial ya fue remitido a la autoridad judicial.