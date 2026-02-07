Martín propone reforzar las emergencias con una subsede de Bomberos en Nantes

Hace unas semanas el Concello de Sanxenxo decidió reorganizar su servicio de emergencias con el cierre nocturno de su parque fuera de los periodos de mayor actividad, en especial el verano y Semana Santa. La decisión, muy contestada por el personal, se basa en que en esas horas el número de intervenciones es muy bajo, según los datos municipales. Pero el alcalde, Telmo Martín, puso ayer sobre la mesa una posibilidad para reforzar su propio servicio y, a su juicio, mejorar la atención a los municipios limítrofes.

Se trata de ofrecer una parcela del polígono de Nantes para acoger una subsede del parque comarcal de bomberos de Ribadumia, que gestiona el Consorcio Provincial. Además de Sanxenxo, atendería a O Grove, Poio y Meaño.

Es una idea que Martín planteó ayer en una comparecencia en la que analizó algunos de los proyectos «claves» de la agenda del gobierno para 2026. El alcalde repasó la modernización de la red de depuración, saneamiento y agua que ejecutan Acuaes y Espina y Delfín con una inversión de más de 36 millones de euros. «A veces no somos conscientes de la importancia porque gran parte de la actuación va enterrada, pero es clave para el futuro de Sanxenxo. Espero que esté concluida en verano de 2026», apuntó. «Cuando acabe este mandato todos los vecinos de Sanxenxo estarán conectados a la red de saneamiento municipal», dijo. Es, precisamente, al mantenimiento de lanas pistas de él rural al que se destinará una de lanas líneas de inversión del Plan +Provincia. «Este mal tiempo afectó mucho a las infraestructuras viarias por lo que tenemos que volcar esfuerzos en los viales del rural», añadió.

Otra de las actuaciones importantes a lo ancho de este año será la ejecución de la última fase del mercado de abastos de Sanxenxo. «Tendrá dos plantas para mercado, una planta diáfana y otra donde irá la biblioteca y el aula de estudio que podrá estar abierta los 365 días del año y las 24 horas del día», indicó. Con una inversión de seis millones de euros, se prevé licitarla a finales de año.

La senda litoral de 6 kilómetros por la Ría de Arousa y la recuperación de A Telleira serán otros de los proyectos importantes para el crecimiento turístico de Vilalonga y lana puesta en valor del paisaje de esa zona. Martín recordó además, la obra de desdoblamiento de la vía rápida que ejecutará la Xunta con una inversión de 43 millones de euros y también en Noalla, mencionó la reciente inauguración del centro Gastronómico das Rías Baixas en el Pazo de Quintáns cuya explotación será público-privada para que el mantenimiento «tenga coste cero para los vecinos».

En A Revuelta aspira a mejorar su vial de entrada, «una actuación que abarca 920 metros de largo y sobre el que esperamos firmar un convenio con la Xunta». También se trabaja en la futura reforma integral de la zona de O Espiñeiro y Rafael Picó en Portonovo que incluye un aparcamiento enterrado con 300 plazas, así como una actuación a lo largo de toda la calle Rafael Picó.

Plataforma única en Luis Rocafort y terrenos para viviendas en Noalla

En Sanxenxo, recordó que a finales de este año está previsto el inicio de la primera fase de reforma y ampliación del colegio A Florida que incluye un nuevo pabellón y un espacio de estacionamientos. Y, para antes del verano está prevista la ampliación de plataforma única en el Paseo de Silgar hasta la Avenida Luis Rocafort. «Es algo que nos están demandando mucho», admitió.

En el apartado social, Martín destacó que está a punto de licitarse la reforma del Multiusos de Portonovo que se convertirá en la sede de Servicios Sociales, entre otros usos. «Acabamos de adjudicar el Servizo de Axuda no Fogar para dejar la lista de espera la cero y actuaremos también en el Centro de Día Municipal», indicó. Finalmente, el alcalde apuntó que el gobierno prevé firmar próximamente la cesión de terreno la Xunta para 25 viviendas públicas en el SU-12 de Noalla. «Esperamos poner en breve nuevos terrenos a disposición del gobierno gallego y llegar las 200 viviendas», dijo.