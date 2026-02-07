Fede Vico, nuevo jugador del Pontevedra
El mediocentro cordobés llega a Pasarón como agente libre tras desvincularse del Ibiza
En la noche de ayer, el Pontevedra hizo oficial una nueva llegada. Cerrado ya el mercado de fichajes de invierno, los clubes solo pueden incorporar agentes libres y, motivado por al lesión de larga duración de Tiago Rodríguez, los granates se han querido reforzar en el centro del campo. El quinto fichaje se trata de Fede Vico (Córdoba, 1994), un jugador experimentado con notable experiencia en el fútbol profesional que viene procedente del Ibiza, club del que desvincukló este mes de enero.
A sus treinatiún años, Vico acumula experiencias en el fútbol nacional e Internacional. Vistió la camiseta del Córdoba -equipo formativo-, Albacete, Lugo, Granada, Leganés, Alcorcón, Eldense e Ibiza en España. En el extranjero defendió el escudo de los combinados belgas Anderlecht y Oostende, y el conjunto heleno del Asteras Trípolis. A lo larg de su carrera acumula más de trecientos partids entre Primera y Segunda División, por lo que su suma al proyecto de Rubén domínguez puede ser muy interesante si, de seguir el buen rumbo el Pontevedra, pelea por objetivosmás ambiciosos a final de temporada.
