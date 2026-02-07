Castelao, Os das Pistas y King África, entre los protagonistas del Entroido de Pontevedra

El Concello de Pontevedra presentó este viernes el programa y la imagen del Entroido de este año, una celebración que el concelleiro de Festas, Demetrio Gómez, no dudó en calificar como «el mejor carnaval urbano de Galicia». Las claves de la fiesta más divertida del año serán que se rendirá homenaje al artista y político Castelao, así como al loro Ravachol, que los pregoneros serán «Os das Pistas» y que el cantante King África vuelve a la ciudad, para dar un concierto la Noite Pirata.

Demetrio Gómez destacó la calidad excepcional del material gráfico de este año, asegurando que la ciudad cuenta con uno de los «mejores carteles de toda la historia». El diseño de este es fruto de la colaboración entre ERA Comunicación y el alumnado de la escuela O Garaxe Hermético, un proyecto «profesionalizante» que permite a los estudiantes trabajar en un entorno real de trabajo.

La ilustración del cartel lleva la firma de José Iglesias, quien señaló que la propuesta quiere rendir homenaje al 75 aniversario de la muerte de Castelao, figura profundamente vinculada a Pontevedra, donde pasó algunos años de su vida, y autor, además, de dibujos en los que aparece el loro Ravachol del boticario Perfecto Feijoo.

La imagen nace de la reinterpretación de una fotografía ya icónica en la que se ve a Castelao pintando las máscaras de «Os vellos non deben de namorarse», inmortal obra de teatro de temática siempre actual. En esta versión, el artista lo representa pintando la máscara de Ravachol e incorpora otros elementos característicos del Entroido. El resultado es una pieza que enlaza tradición, memoria y celebración popular.

El alumnado participante puso el acento en la necesidad de seguir apostando por la creación hecha por personas, frente al recurso a inteligencias artificiales generativas.

Junto al cartel, el programa incluye en sus páginas interiores una revisión de viñetas de Castelao adaptadas para la ocasión, en las que se introduce al emblemático loro pontevedrés sin perder el humor ni el espíritu original del autor.

Pregoneros de este año

El pregón de este año, que tendrá lugar el viernes 13 a las 21.00 horas en la Praza da Ferrería, correrá a cargo de la agrupación «Os das pistas». Este grupo, que lleva 30 años participando ininterrumpidamente en el Entroido pontevedrés, nació de los montajes realizados en la explanada de las autoescuelas. Sus miembros prometieron un pregón «cañeiro» y divertido, que incluirá «crítica local», una premisa solicitada expresamente por el propio concejal.

Principales actividades

El programa festivo arranca el sábado 14 con uno de los momentos más vistosos del calendario: el desfile, que saldrá a partir de las 17.00 horas, antes de que la jornada se cierre con la entrega de premios, prevista para las 20.00.

La semana continúa el lunes 16 con el pistoletazo de salida oficial: presentación de Ravachol y comienzo de la 34 edición del Concurso de Murgas, una cita ya consolidada que volverá a poner el foco en la sátira y el humor.

El martes 17 será el día más aventurero con la Festa Pirata, pensada para todos los públicos y repartida en tres momentos: pasacalles por la mañana, fiesta infantil por la tarde y, ya por la noche, el esperado desembarco pirata. La jornada culminará con música en directo: King África ofrecerá un concierto a las 21.00 horas en A Ferrería.

El ecuador de la programación llega el miércoles 18 y el jueves 19 con doble propuesta: la tradicional Corrida da Rosa, en Campañó, y la final del Concurso de Murgas, que pondrá el broche competitivo a varios días de actuaciones.

El viernes 20 será el turno de la XXIX Mostra da Parodia, otra de las citas imprescindibles del cartel, dedicada a la creatividad y al ingenio en clave festiva.

Y el cierre llegará el sábado 21, con el entierro de Ravachol, programado para las 21 horas con la salida del cortejo fúnebre.