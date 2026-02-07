Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo sin trenesLluvias de récordStellantis Coche EléctricoVuelo Filadelfia OportoDesarrollo PXOM VigoGanadora PasapalabraCelta-Osasuna
instagramlinkedin

Foro Empresa

Debate sobre la industria audiovisual

Debate sobre la industria audiovisual | RAFA VÁZQUEZ

Debate sobre la industria audiovisual | RAFA VÁZQUEZ

Foto Empresa celebró ayer un desayuno técnico, patrocinado por el Banco Sabadell, en el que se debatieron los retos y oportunidades de la industria audiovisual». Intervinieron como invitadas Anabel Gulías, concejala de Economía do Concello de Pontevedra, Uxía Caride Blanco, gerente de la Asociación Galega de Productoras Independientes, Elena García Román, productora ejecutiva y comunicación en Matriuska Films y Novos Cinemas y Beatriz Legerén Lago, doctora en Comunicación Audiovisual en la Universidade de Vigo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents