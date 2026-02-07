Debate sobre la industria audiovisual

Foto Empresa celebró ayer un desayuno técnico, patrocinado por el Banco Sabadell, en el que se debatieron los retos y oportunidades de la industria audiovisual». Intervinieron como invitadas Anabel Gulías, concejala de Economía do Concello de Pontevedra, Uxía Caride Blanco, gerente de la Asociación Galega de Productoras Independientes, Elena García Román, productora ejecutiva y comunicación en Matriuska Films y Novos Cinemas y Beatriz Legerén Lago, doctora en Comunicación Audiovisual en la Universidade de Vigo.