Correos lanza una guía sobre el Camino

Correos pone en circulación la «Guía de conversación del Camino Portugués», una publicación que consiste en un librillo ilustrado que ayudará a los peregrinos a descubrir términos y palabras de uso común en las lenguas de los territorios que atraviesa la ruta. Esta guía se enmarca en la iniciativa «CaminoSostenible».

