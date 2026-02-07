Conseguido un caudal de 93.000 metros cúbicos para Monte Mocín

El alcalde del Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, informó ayer de la resolución favorable de Augas de Galicia por la que se otorga la concesión administrativa de un caudal máximo anual de 93.018,56 metros cúbicos de agua para uso industrial, destinada al abastecimiento del Parque Empresarial Monte Mocín, situado en la parroquia cotobadense de Santa María de Sacos.

Esta concesión, con un plazo de vigencia de 20 años, permitirá asegurar un suministro estable y regulado de agua al polígono industrial, un paso decisivo para impulsar su actividad, favorecer la implantación de empresas y consolidar el tejido productivo del municipio.

El alcalde destacó la importancia de esta resolución para el futuro económico del municipio y señaló que «estamos delante de un avance estratégico para nuestro municipio, porque garantizar el agua al parque empresarial es garantizar empleo, inversión y oportunidades para Cerdedo-Cotobade. Sin este paso, el desarrollo industrial sería inviable».

Noticias relacionadas

Cubela subrayó también el trabajo realizado a lo largo de los últimos años para alcanzar esta autorización, tras un procedimiento largo y complejo.n