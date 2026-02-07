Confirmadas las 6 ofertas para el vial de Mollavao

La mesa municipal de contratación confirmó ayer, después de desestimarse un recurso del Colegio de Arquitectos contra el proceso que son seis las ofertas para ejecutar el vial de Mollavao y la humanización de la calle Rosalía de Castro, una actuación de 3,7 millones de euros. La adjudicación debe aguardar a disponer de los informes técnicos.n