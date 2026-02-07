Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo sin trenesLluvias de récordStellantis Coche EléctricoVuelo Filadelfia OportoDesarrollo PXOM VigoGanadora PasapalabraCelta-Osasuna
instagramlinkedin

Contratación

Confirmadas las 6 ofertas para el vial de Mollavao

R. P.

Pontevedra

La mesa municipal de contratación confirmó ayer, después de desestimarse un recurso del Colegio de Arquitectos contra el proceso que son seis las ofertas para ejecutar el vial de Mollavao y la humanización de la calle Rosalía de Castro, una actuación de 3,7 millones de euros. La adjudicación debe aguardar a disponer de los informes técnicos.n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents