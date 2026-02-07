El centro de salud de O Toural tiene humedades y filtraciones

El Concello de Vilaboa reclama una intervención urgente e integral en el centro de salud de O Toural tras la inspección realizada ayer por personal técnico del área sanitaria de Pontevedra, acompañado por el alcalde, César Poza. La visita permitió constatar, según el Concello, «el avanzado estado de deterioro de una infraestructura esencial para los vecinos y que lleva 27 años sin una actuación de subsanación de unas deficiencias evidenciadas hace ya años».

Durante el recorrido por el interior y exterior del edificio, el personal sanitario detalló a los técnicos las «numerosas deficiencias» que afectan al funcionamiento diario de las consultas. Las humedades y filtraciones de agua son una constante en diferentes espacios, con paredes desconchadas y manchas de moho, añade el Concello,

El alcalde trasladó a los técnicos una de las principales demandas del Concello: la mejora urgente de los dos accesos al centro., con una marquesina en el principal, mientras que la entrada trasera presenta un «estado igualmente preocupante: el techo acristalado, deteriorado por las filtraciones, provoca un acceso en condiciones deplorables que requiere una reparación inmediata»

Los técnicos del Sergas tomaron nota de todas las deficiencias detectadas y se comprometieron a elaborar el correspondiente presupuesto para acometer las obras necesarias. El Concello espera que «este compromiso se traduzca en una actuación ágil y efectiva, a la altura de la gravedad de la situación», y añade que «la visita responde al compromiso adquirido por el conselleiro de Sanidade en una reunión mantenida con el alcalde el 19 de enero en Santiago». En ese encuentro, César Poza le trasladó la urgencia de intervenir en una infraestructura que, casi tres décadas después de su inauguración, «continúa arrastrando problemas estructurales sin que se le haya dado solución».n