Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo sin trenesLluvias de récordStellantis Coche EléctricoVuelo Filadelfia OportoDesarrollo PXOM VigoGanadora PasapalabraCelta-Osasuna
instagramlinkedin

Marín

El Ateneo celebra o seus tradicional Concurso de Orellas e Filloas

R. P.

Marín

Con motivo da celebración do Entroido, o Ateneo Santa Cecilia de Marín convida a toda a veciñanza a participar nunha das suas citas máis emblemáticas: o Concurso de Orellas e Filloas, que será o vindeiro martes 17 de febreiro no Ateneo. Este certame busca poñer en valor o talento culinario da nosa comunidade e preservar as receitas máis queridas da nosa terra. A continuación, detallamos a organización da xornada:

A entrega das orellas e filloas será de 18,00 a 19.00 horas e a partir das 20.00 horsa chegará ,ad ecisión do xurado, entrega de premios e posterior degustación. A participación está aberta a todos os públicos e de carácter gratuíto.n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents