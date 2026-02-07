Marín
El Ateneo celebra o seus tradicional Concurso de Orellas e Filloas
Marín
Con motivo da celebración do Entroido, o Ateneo Santa Cecilia de Marín convida a toda a veciñanza a participar nunha das suas citas máis emblemáticas: o Concurso de Orellas e Filloas, que será o vindeiro martes 17 de febreiro no Ateneo. Este certame busca poñer en valor o talento culinario da nosa comunidade e preservar as receitas máis queridas da nosa terra. A continuación, detallamos a organización da xornada:
A entrega das orellas e filloas será de 18,00 a 19.00 horas e a partir das 20.00 horsa chegará ,ad ecisión do xurado, entrega de premios e posterior degustación. A participación está aberta a todos os públicos e de carácter gratuíto.n
