Lluvias de récord
Agradecen el trabajo de los integrantes de Protección Civil

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer la base da Agrupación de Protección Civil de Pontevedra para agradecer el trabajo voluntario de sus integrantes y muy especialmente durante las últimas semanas, en pleno tren de borrascas en la comarca.n

