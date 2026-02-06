El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés celebra sus cifras de trasplantes: 11 donantes y 34 órganos

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés contabilizó a lo largo del pasado 2025 un total de 11 personas donantes de órganos, de las que se extrajeron 34 órganos que hicieron posible el trasplante a 26 personas receptoras. Los datos fueron presentados ayer en una sesión informativa celebrada en el Hospital Montecelo, donde los responsables del programa subrayaron la coordinación necesaria para que el circuito de donación y trasplante funcione con seguridad y eficacia.

Del total de donaciones registradas, ocho correspondieron a donación en asistolia controlada (tras muerte por parada cardiocirculatoria), cuyos órganos fueron para 19 receptores. Las tres restantes se produjeron en contexto de muerte encefálica, con un balance de siete personas receptoras. La actividad de explante desarrollada en Montecelo se tradujo en trasplantes de corazón, pulmón, hígado, riñón, además de córneas y otros tejidos como huesos y vasos sanguíneos.

Los datos fueron presentados por el coordinador de la Oficina de Coordinación de Trasplantes del área sanitaria, Ignacio Cenoz Osinaga, y la directora asistencial de Pontevedra y O Salnés, Yolanda Sanduende Otero.

Esta última recordó que cuando se habla de transplantes se habla de «vidas que continuarán» y de segundas oportunidades a través de «una sociedad capaz de responder con generosidad en momentos difíciles». «Las pérdidas se convierten en oportunidades», dijo agradeciendo la solidaridad de las familias en este sentido.

20 riñones

En términos globales, durante 2025 se extrajeron en el complexo hospitalario pontevedrés 2 corazones, 5 pulmones, 7 hígados y 20 riñones. En el apartado de tejidos, se explantaron 19 córneas, además de otros tejidos —como huesos y vasos sanguíneos— procedentes de un paciente donante. Aunque la cifra total es de 34 órganos explantados, finalmente solo fueron implantados, por criterios y recomendación médica, 28, es decir, un 82%.

El desglose muestra diferencias según el tipo de donación. En asistolia controlada (con la retirada programada de soporte vital en un paciente con pronóstico irreversible, provocando una parada cardíaca en el entorno hospitalario) se realizaron extracciones de 2 corazones, 3 pulmones, 5 hígados, 14 riñones y 13 córneas. Por su parte, las donaciones en muerte encefálica permitieron la extracción de 2 pulmones, 2 hígados, 6 riñones y 6 córneas.

En cuanto a las causas de fallecimiento de las personas donantes, la hemorragia cerebral fue la más frecuente, con siete casos en 2025. Le siguieron dos por traumatismo craneoencefálico, ambos por caídas en el domicilio, y otros dos por diferentes causas clínicas.

La edad media de las personas donantes se situó en 65 años, con una media de 63 años en la donación en asistolia controlada y de 71 años en los casos de muerte encefálica. En cuanto al sexo, de los once donantes ocho eran hombres y tres mujeres.

Un trabajo conjunto

Cenoz Osinaga y Sanduende Otero pusieron el foco en el trabajo conjunto de los equipos que participan en la detección de potenciales donantes, el mantenimiento clínico y la extracción.

La OCT del área sanitaria cuenta con dos facultativos y tres profesionales de Enfermería. Su labor incluye la evaluación de pacientes cuya evolución puede derivar en muerte encefálica, así como aquellos en los que se decide limitar medidas de soporte vital y no presentan contraindicaciones para la donación en asistolia controlada. Además, se encargan de organizar los procedimientos para que todo el proceso se desarrolle correctamente.

Hay que recordar que en el Hospital Montecelo solo se realizan explantes, extracción de órganos, que se implantan en los hospitales de Santiago y A Coruña. En Pontevedra se pueden realizar por el momento solo trasplantes de huesos y algunos tejidos como vasos sanguíneos.

Negativa familiar del 20%

Respecto a la negativa familiar, es de una media de un 20% a nivel nacional y suele afectar, en el caso del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés sobre todo a tejidos, con los que los familiares son más reacios.

La lista de espera de órganos la encabeza el riñón, seguido del corazón y el hígado.