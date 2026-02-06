Una tormenta eléctrica deja sin luz a parte de la ciudad de Pontevedra

Viento, lluvia... y rayos y truenos. La borrasca Leonardo cuenta con todos los ingredientes. Una tormenta eléctrica registrada de madrugada en Pontevedra ha dejado sin luz a parte de la ciudad. Ocurrió sobre las tres de la madrugada y el estruendo despertó a muchos pontevedreses, además de afectar a cuadros eléctricos y al alumbrado público. Los rayos se repitieron en las horas siguientes.

Paralelamente, la PO-11, la autovía de Marín, vovió a estar cerrada al tráfico en sus dos sentidos desde las seis de la mañana aproximadamente, si bien se reabrió antes que en jornadas anteriores, sobre las 9.00 horas, según la Guardia Civil. En todo caso, es el quinto día consecutivo de cortes de este vial, cada vez que se llega a la pleamar.

Además, se mantiene la suspensión del tráfico ferroviario a su paso por el Eje Atlántico por el temor a posibles inundaciones o desprendimientos en las vías.

Entre los incidentes causados por la tormenta eléctrica, en la calle Castelao un rayo quemó un cuadro eléctrico de Radio Pontevedra, que debió utilizar generadores de emergencia hasta las ocho de la mañana. También resultó dañada la centralita de la Policía Local.

Hay problemas con el alumbrado público en calle como García Camba, Oliva, San Roque, Eduardo Pondal y otros puntos a consecuencia, al parecer, de una avería en la calle Michelena.

La calle Oliva, sin alumbrado público en la mañana de este viernes / FdV

Por su parte, el cierre de la PO-11 ha motivado una queja formal del Concello de Pontevedra al Ministerio de Transportes ante lo que considera una "desatención sistemática de los problemas de drenaje" en el vial. Los cortes provocan importantes problemas circulatorios tanto en la capital como en Marín, en especial por el tráfico pesado que se dirige al Puerto, que es desviado por la PO-546 o la Variante de Marín, que colapsa cales urbanas de ambas localidades.

Para este viernes está convocada en la Subdelegación del Gobierno a la que están citados los dos concellos, así como la Xunta, Carreteras, la Guardia Civil de Tráfico y la Autoridad Portuaria. El Concello de Marín reclamó este encuentro para mejorar la coordinación entre administraciones cada vez que hay un corte.

En la jornada del jueves se recogieron 27 litros de lluvia por metro cuadrado en la ciudad y en este arranque de febrero ya se acumulan más de 120, a los que hay que añadir los 9 ya contabilizados en las ocho primeras horas de este viernes. La persistencia de las condiciones meteorológicas adversas y la acumulación de precipitaciones han obligado al Concello de Pontevedra a tomar medidas preventivas inmediatas como el cierre de los principales parques urbanos y espacios naturales de la ciudad,