Solidaridad

Quirónsalud se une a los Brazaletes de la Esperanza de la AECC

Con motivo del Día Mundial del Cáncer, el pasado 4 de febrero, los profesionales del Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez de Pontevedra se sumaron a la iniciativa Brazaletes de Esperanza, impulsada por la AECC, como gesto de apoyo a las personas que conviven con la enfermedad y sus familias. Más de trabajadores se unieron a la iniciativa.

