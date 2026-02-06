Proponen una zanja para conducir el agua que se acumula en el CEIP Xunqueira 1 de Pontevedra

El director territorial de la Consellería de Educación en Pontevedra, César Pérez Ares, mantuvo una reunión con la dirección y la ANPA del CEIP Xunqueira 1, acompañado de una técnica de la consellería, con el objetivo de analizar la situación provocada por las intensas lluvias de las últimas semanas y explicar las medidas que se van a adoptar para evitar nuevas acumulaciones de agua en el centro, especialmente en el entorno del auditorio y del pabellón.

Se plantea ejecutar una zanja provisional de unos 150 metros a lo largo del perímetro de la parcela del colegio, aprovechando la pendiente natural del terreno, con el fin de conducir el agua y evitar que se concentre en los puntos más sensibles del centro. «Esta actuación permitirá drenar el agua acumulada y minimizar el riesgo de incidencias en episodios de lluvias intensas», según la Xunta, que apela al Concello a acometer la renovación de la red municipal de pluviales en el entorno.

Noticias relacionadas

Con ello, la Xunta prevé actuar sobre la red de pluviales del propio centro para conectarla con la nueva red municipal, garantizando así una solución definitiva al problema. El director territorial subrayó el compromiso de la Xunta «para dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades de los centros educativos, asegurando condiciones idóneas de seguridad y funcionamiento para alumnado y profesorado tanto a corto plazo, con la creación de esa zanja perimetral, como a medio plazo, una vez el Concello renueve las infraestructuras de la red municipal».