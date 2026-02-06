O BNG de Sanxenxo denuncia o mal estado de viais

O BNG de Sanxenxo lamenta «a inacción do goberno local nas parroquias do rural» e denuncia que «una das consecuencias da falta de mantemento é o estado de deterioro que presentan varias pistas e vías secundarias, que son moi utilizadas polos veciños». O deterioro «pola falta ed mentemento» viuse agravado nas últimas xornadas polas adversas condicións meteorolóxicas e as abundantes precipitacións.