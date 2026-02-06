Un nuevo lucernario en el Mercado de Pontevedra filtrará el impacto del sol y del calor en los productos frescos

La concejala de Mercados, Anabel Gulías, presentó este viernes un ambicioso proyecto de reforma para el Mercado Municipal destinado a resolver las deficiencias de aislamiento térmico y lumínico del edificio. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 518.732,13 euros, se centrará en la renovación de los lucernarios para evitar que la luz solar y el calor afecten directamente a los puestos de producto fresco (pescado, fruta y flores) de la planta baja.

Gulías explicó que, después de un estudio demorado, se optó por una intervención por fases. En esta primera etapa, se sustituirá la actual cubierta de vidrio por vidrios tecnológicos de control solar que filtran los rayos infrarrojos y se instala una «segunda piel» interior. Esta nueva estructura, diseñada por la arquitecta Magdalena Portela, no solo mejorará las condiciones higiénico-sanitarias y de confort, sino que integrará una intervención artística retroiluminada con led y permitirá una limpieza más fácil y ventilación, según detalla el Concello, que añade que la obra requerirá un refuerzo previo de la estructura debido al aumento de peso de los nuevos materiales.

«Queremos transformar el mercado en un equipamiento no solo gastronómico, sino también cultural, sin perder su esencia de plaza», afirmó la concejala. El gobierno local ha previsto iniciar la contratación de inmediato con el objetivo de finalizar las obras este mismo año, con un plazo de ejecución estimado de dos meses, intentando compatibilizar los trabajos con la actividad diaria del Mercado para evitar su cierre.

La edil recordó la «apuesta decidida» del gobierno local por la Plaza de Abastos, señalando que, “sumando esta obra a actuaciones anteriores (renovación de cámaras, canalizaciones y los nuevos montacargas en proceso) y a la próxima construcción de aseos inclusivos en la primera planta, la inversión total en este mandato superará el millón de euros».

De cara al futuro, el Concello trabaja ya en las siguientes fases, que incluirán la instalación de sistemas de climatización y ventilación mecánica, el cierre de los arcos de la calle Sierra y mejoras en el aislamiento acústico.