Mejorar la seguridad vial por 920.000 euros en la carretera de Adina, en 2027

Mejorar la seguridad vial y la movilidad peatonal en la carretera de provincial EP-9206 entre Portonovo y A Vichona y la Rúa do Río. Estos son los dos objetivos que Concello y Diputación persiguen con el convenio rubricado ayer en el salón de plenos ante diversos colectivos de Portonovo. La actuación está valorada en 920.000 euros de los que el ente provincial aporta el 70% y el 30% restante el Concello.

El alcalde, Telmo Martín, agradeció la «sensibilidad» de la Diputación de Pontevedra con una «intervención muy demandada y necesaria en un tramo y un entorno en el que hay un colegio y dos núcleos de población, Outeiro y A Igrexa con un importante tráfico peatonal». También agradeció las cesiones de los vecinos, Sin ellos no podríamos hacer esta mejora».

Aunque el convenio se firmó ayer, las obras no llegarán hasta 2027 ya que es necesario cumplir con un amplio trámite administrativo para aprobar el proyecto, licitar las obras y adjudicarlas.

El proyecto contempla tres tramos de actuación. El primero abarca desde la rotonda en la PO-308 en Portonovo hasta la intersección con el Camiño de Pombal de Abaixo. Se propone la ejecución de nuevos tramos de aceras por el margen izquierdo, donde no existen, con un ancho mínimo de 2,5 metros y plazas de estacionamiento.

La segunda zona discurre en la Rúa do Río desde la intersección con la PO-308 hasta la intersección con la Rúa Barbeito. Se creará una zona de convivencia elevada doce centímetros respecto a la rasante actual con reductores de velocidad.

El tercer tramo en la Rúa do Río va desde la intersección con la Rúa Barbeito hasta la EP-9206. Desde el final de la zona de convivencia y hasta el final de la Rúa do Río, se mantendrá un único carril de circulación y se llevará a cabo la construcción de dos sendas peatonales a nivel (una en cada margen) ejecutada en hormigón, de ancho mínimo 2,5 metros, que transcurrirá paralela al margen derecho. En la parte superior se dispondrá de aparcamientos en línea.

«Visitamos Sanxenxo, concello de referencia tanto en turismo como en calidad de los servicios e infraestructuras, para firmar un convenio que atiende una demanda histórica y permitirá ejecutar un proyecto complejo, pero que al tener en la mesa un alcalde como Telmo Martín se hace más fácil», afirmó Luis López.

«La Diputación seguirá al lado de los concellos como el de Sanxenxo para seguir mejorando tanto la red viaria como el resto de infraestructuras y servicios siempre en colaboración con los gobiernos locales», concluyó López.n