Marín recuerda a las víctimas del ‘Pitanxo’ cuatro años después

Las familias de los 21 fallecidos en el naufragio del ‘Villa de Pitanxo» rendirán el día 21 un nuevo homenaje de recuerdo a las víctimas con una ofrenda floral ante el monumento erigido en el Paseo Marítimo y una misa en el Nuevo Templo que oficiará el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto.