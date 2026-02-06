Marín activa su Plan de Emprego con cien personas

La Biblioteca Municipal de Marín acogió ayer el acto de inauguración del nuevo Programa Integrado de Emprego, que contó con la presencia de la concejala de Promoción Económica, Beatriz Rodríguez, del Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) y del equipo técnico de empleo.

El Concello seleccionó para el desarrollo de este programa que se viene la dos personas técnicas de Orientación Laboral, que serán las encargadas de gestionar el plan y de acompañar a las personas participantes con el objetivo de mejorar sus oportunidades de inserción en el comprado laboral.

La concejala Beatriz Rodríguez se dirigió a las cien personas que serán beneficiarias de esta edición, y abogó porque logren un contrato laboral que les permita insertarse en el mercado de trabajo. Cada uno co ntará con un itinerario personalizado de inserción.

Este Programa Integrado de Emprego es posible gracias a la subvención de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, que aporta un total de 120.365,80 euros, y el Concello completa la financiación con el 20 % restante con fondos propios.