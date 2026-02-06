Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendidos trenes VigoTráfico en VigoMuere Octogenario SilledaEscuela Infantil CoiaERE GKNMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

La lluvia amenaza el mercado 3r de Marín

Las inclemencias meteorológicas amenazan con suspender el mercado3r de la Anpa Aidon del CEIP Sequelo de Marín, que está previsto para mañana sábado, de 1 .00 a 13.30 en el parque Eguren.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents