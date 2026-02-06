Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendidos trenes VigoTráfico en VigoMuere Octogenario SilledaEscuela Infantil CoiaERE GKNMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Puerto

El libro de las señales marítimas de la ría, en la Biblioteca Pública

El libro de las señales marítimas de la ría, en la Biblioteca Pública | FDV

El libro de las señales marítimas de la ría, en la Biblioteca Pública | FDV

La alcaldesa, María Ramallo, recibió ayer a Enrique Abati y María Eyo, autores del libro «Rojo a Babor: historia de las luces de la Ría de Pontevedra», y al presidente da Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, con motivo de la edición por parte del ente portuario de este libro, que ya puede pedir en préstamo o consultarse en la Biblioteca Pública Vidal Pazos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents