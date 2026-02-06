El libro de las señales marítimas de la ría, en la Biblioteca Pública

La alcaldesa, María Ramallo, recibió ayer a Enrique Abati y María Eyo, autores del libro «Rojo a Babor: historia de las luces de la Ría de Pontevedra», y al presidente da Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, con motivo de la edición por parte del ente portuario de este libro, que ya puede pedir en préstamo o consultarse en la Biblioteca Pública Vidal Pazos.