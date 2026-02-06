Leo Oitavén, do CEIP Cordo Boullosa, Xigante da Lectura

Leo Oitavén, de 4º de Primaria do CEIP Manuel Cordo Boullosa de Ponte Caldelas, representará a Galicia na final nacional do programa pedagóxico Pequenos Xigantes da Lectura, que será en xuño na Feira do Libro de Madrid. Erixiuse en campión galego coa lectura de ‘Historia de un punto’, de Juan José Jurado.