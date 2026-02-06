King África repite en Pontevedra, esta vez con un concierto durante el Entroido

El Concello de Pontevedra presentó este viernes el programa y la imagen del Entroido de este año, una celebración que el concelleiro de Festas, Demetrio Gómez, no dudó en calificar como "el mejor carnaval urbano de Galicia". Las claves de la fiesta más divertida del año serán que se rendirá homenaje al artista y político Castelao, que los pregoneros serán "Os das Pistas" y que el cantante King África vuelve a la ciudad, para dar un concierto la Noite Pirata.

Gómez destacó la calidad excepcional del material gráfico de este año, asegurando que la ciudad cuenta con uno de los "mejores carteles de toda la historia”. El diseño de este es fruto de la colaboración entre ERA Comunicación y el alumnado de la escuela O Garaxe Hermético, un proyecto "profesionalizante" que permite a los estudiantes trabajar en un entorno real. Jose Iglesias, autor de la ilustración, en la que se ve a Castelao pintando una de sus máscaras teatrales de "Os vellos non deben de namorarse", explicó que la obra conmemora el 75 aniversario de la muerte del artista por ser una figura muy vinculada a Pontevedra y que también llegó a plasmar en sus obras al famoso loro Ravachol.

Tanto Demetrio Gómez como los estudiantes hicieron hincapié en la importancia de apostar por el "trabajo creativo hecho por humanos" frente a las inteligencias artificiales generativas. Además del cartel, el programa incluye en su interior una revisión de viñetas de Castelao adaptadas, introduciendo en ellas la figura del famoso loro pontevedrés manteniendo el sentido del humor original del autor.

El pregón de este año, que tendrá lugar el viernes 13 a las 21:00 horas en la Praza da Ferrería, correrá a cargo de la agrupación "Os das pistas". Este grupo, que lleva 30 años participando ininterrumpidamente en el Entroido pontevedrés, nació de los montajes realizados en la esplanada de las autoescuelas. Sus miembros prometieron un pregón "cañeiro" y divertido, que incluirá "crítica local", una premisa solicitada expresamente por el propio concejal.

Principales actividades del Entroido 2026:

Sábado 14: Desfile a partir de las 17:00 horas y entrega de premios a las 20:00.

Desfile a partir de las 17:00 horas y entrega de premios a las 20:00. Lunes 16 : Presentación de Ravachol e inicio de la 34ª edición del XXXIV concurso de Murgas.

: Presentación de Ravachol e inicio de la 34ª edición del XXXIV concurso de Murgas. Martes 17: Festa Pirata . Pasacalles por la mañana, fiesta infantil por la tarde y el desembarco pirata por la noche, culminando con un concierto del artista King África a las 21:00 en A Ferrería.

Festa Pirata Pasacalles por la mañana, fiesta infantil por la tarde y el desembarco pirata por la noche, culminando con un concierto del artista King África a las 21:00 en A Ferrería. Miércoles 18 y jueves 19 : Corrida da Rosa en Campañó y final del concurso de Murgas.

: Corrida da Rosa en Campañó y final del concurso de Murgas. Viernes 20 : XXIX Mostra da Parodia.

: XXIX Mostra da Parodia. Sábado 21: Sesión vermú con las murgas y el entierro de Ravachol por la tarde-noche.

El Carnaval se cerrará con las jornadas organizadas por la Sociedade Antropolóxica Galega durante el fin de semana. El programa completo estará disponible en la web del ayuntamiento https://pontevedra.gal/ y en formato físico para su reparto.