Vilaboa
El Entroido de Cobres regresa a los barrios
Vilaboa se prepara para vivir el domingo una de las jornadas más simbólicas de su calendario cultural: la presentación por las parroquias del Entroido de Cobres, con sus Madamas e Galáns.
N. D.
La cita llega tras un 2025 en el que Madamas e Galáns cruzaron por primera vez las fronteras de la península ibérica para participar en el Festival Identidades de Fonni, en Cerdeña, un encuentro que abrió la puerta a la internacionalización del Entroido de Cobres. Su música y su puesta en escena protagonizaron una intensa agenda de promoción cultural que llevó la comitiva a Oropesa del Mar, al ViboMasck de Viana do Bolo y Vilariño de Conso, al Desfile da Máscara Ibérica en Oporto, al encuentro de los Xenerais del Ulla en Angrois, a la Foliada Eferro en Merza, al Desfile de Entroidos Tradicionais en Santiago y al Encontro de Bueu.
Ahora regresa a las parroquias de Vilaboa. El domingo la comitiva iniciará su recorrido a las 11.00 horas en la Capilla de Santa Marta de Bértola, continuará a las 12:00 horas en la Casa da Cultura de Figueirido y a las 13.00 en el Campo da Festa de Postemirón, para retomar por la tarde a las 16.00 horas en la carretera vieja de Paredes y culminar a las 17.00 en las Salinas do Ulló , si bien las localizaciones podrían varias en caso de lluvia. «Será un encuentro directo con la gente, una manera de compartir ilusión, de anunciar que el Entroido ya está aquí y de recordar que esta tradición vive gracias al compromiso de las familias, de las agrupaciones culturales y de todas las personas que, año tras año, mantienen viva una de las joyas del patrimonio inmaterial gallego», según destaca el Concello de Vilaboa.n
