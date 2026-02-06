El dúo Cómplices protagoniza en Cuntis el concierto de la Festa do Lacón

Cuntis se prepara para vivir una de sus citas culturales y festivas más importantes del año. Dentro de la programación diseñada para celebrar la Fiesta do Lacón con Grelos, el Concello ha anunciado el concierto del próximo sábado 21 de febrero, con la actuación del dúo Cómplices. Teo Cardalda y María Monsonís llegan a Cuntis con su gira "Cómplices Íntimos", un espectáculo que promete ser, tal y como reza el cartel, "una gira única, próxima y emocionante". El dúo repasará los grandes éxitos que marcaron la varias generaciones del pop español en un formato especial pensado para conectar con el público.

Para calentar motores, la velada contará con unos teloneros de lujo: D’Crooners Band, encargada de abrir la noche.

El concierto se celebrará en la carpa ubicada junto al Pabellón Municipal de Deportes de Cuntis (Rúa Pedro Campos). La apertura del recinto está programada para las 20.30 horas, con el comienzo de las actuaciones a las 21.15 horas.

El precio de las entradas es de 10 euros y ya se pueden adquirir de manera anticipada a través de la plataforma web woutick.com

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, hace un llamamiento a vecinos y visitantes para que se sumen al festival y augura "una gran acogida por la calidad de los artistas y el ambiente festivo que se respirará en la villa".

Noticias relacionadas

Campos subrayó que Cuntis se encuentra inmerso en un "mes mágico, donde la cultura, la tradición y la gastronomía se dan a mano". El concierto de Cómplices se suma la una agenda que incluye el TapaLacón, las celebraciones del Entroido y el día grande de la 27 Fiesta del Lacón con Grelos, el domingo 22.