Domínguez pide al Concello que apoye el vertido en Sálvora

El presidente del PP local, Rafa Domínguez, reclamó ayer al alcalde Miguel Fernández Lores, un «posicionamiento firme de apoyo al proyecto de la Xunta para invertir 11,9 millones de euros en el dragado» del río Lérez. «Lores debe pronunciarse y decir sí al dragado del Lérez, decir sí al depósito de los áridos en la zona validada por el ministerio en el exterior de la ría de Arousa; en cambio, decir no al boicot del BNG», dijo Domínguez, que asegura que el proyecto para retirar 500.000 metros cúbicos de áridos de la ría «coge velocidad de crucero».

«Todos debemos ir de la mano de la Xunta para que en 2027 se inicie la recuperación de calado en los muelles del Club Naval y As Corvaceiras, contribuyendo a la regeneración de los bancos marisqueros de la bocana de la ría», añadió, para recordar que el diputado del BNG, Néstor Rego, «ha tratado de boicotear el dragado del Lérez en numerosas ocasiones por defender sus intereses partidistas en la ría de Arousa».

También afeó al PSOE que pida una ampliación del tramo por dragar. «Ampliar en este momento el proyecto significaría volver a iniciar todos los trámites administrativos», añadió. Domínguez pide que nacionalistas y socialistas «apuesten de una vez por dragar la ría de Pontevedra. Si los informes técnicos señalan el exterior de la isla de Sálvora como la ubicación preferente, deberían cesar de poner palos en la rueda a un proyecto trascendental que saldará una deuda histórica con los sectores afectados, y con todos los pontevedreses».

«El alcalde debe pronunciarse y decir si comparte la posición del BNG en Madrid, o si por el contrario, está a favor de que el proyecto se ejecute, de una vez por todas, tal y como dicen los informes técnicos», concluye.