Destinan 16.000 euros en el primer trimestre a los comedores escolares

El Concello de Poio destina 15.910 euros para cofinanciar los comedores escolares del municipio durante el primero trimestre del curso 2025-2026. Se trata de una ayuda de dos euros por niño y menú que permite reducir de manera significativa el precio que pagan las familias por este servicio de conciliación, con un ahorro medio aproximado de 42 euros al mes.

Según el convenio anual firmado entre el Concello y las anpas de los centros educativos, esta aportación económica se concede por cada comida servida y alumno usuario del comedor escolar. El importe de la ayuda se incrementó desde el pasado mes de marzo, al pasar de 1,50 a 2 euros por menú.

Noticias relacionadas

En los comedores de los CEIP de Lourido y Chancelas se sirvieron 2.801 comidas en cada centro entre los meses de septiembre y diciembre. Por su parte, la ANPA del CEIP Isidora Riestra ofreció 1.575 menús servidos durante este periodo. Por último, el comedor del colegio de Espedregada, en Raxó, que se estrenó este curso, repartió 778 comidas.