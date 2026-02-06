Cubela, en la red de municipios termales
El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, participó ayer en Caldas de Malavella (Girona) en el Consejo de Gobierno de la Red Española de Municipios con Aguas Termales, entidad integrada en la Femp, de la que ejerce la vicepresidencia. El objetivo fue impulsar el termalismo como eje de desarrollo económico, turístico y de salud.
