El control del gasto farmacéutico, uno de los objetivos del área sanitaria de Pontevedra para este año

Reducir el gasto farmacéutico, agilizar los cribados del cáncer y mejorar el acceso a la Atención Primaria son algunos de los objetivos del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés para este año, según se establece en los Acuerdos de Gestión 2026, firmados por el Sergas con las siete áreas sanitarias gallegas.

Estos acuerdos definen 53 objetivos estratégicos, "orientados a priorizar mejor la actividad asistencial, elevar los estándares de calidad y facilitar el seguimiento efectivo de los compromisos adquiridos", según Sanidade, que detalla tres grandes ejes: la asistencia sanitaria, los recursos humanos y los recursos económicos.

En el caso del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, desde el punto de vista de los recursos económicos, se apuesta por reforzar el control del gasto farmacéutico, con una mayor prescripción de medicamentos genéricos para avanzar hacia una media anual de gasto por paciente "más ajustada, sin perjuicio de la calidad asistencial". También se potenciará la compra centralizada y la gestión eficiente de los recursos materiales.

El gerente José Flores señala que “los acuerdos para 2026 inciden especialmente en la mejora del acceso a la Atención Primaria, con la creación de más agendas con huecos disponibles en un plazo reducido, así como en la reducción de los tiempos de espera para consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, poniendo el acento en las prioridades clínicas”.

En el campo asistencial, los acuerdos recogen medidas para agilizar las pruebas nos programas de cribado de cáncer cuando exista sospecha clínica, "favoreciendo un diagnóstico más precoz y el inicio temprano de los tratamientos. El abordaje del cáncer desde una perspectiva integral se alinea con los estándares más elevados establecidos por el Plan Europeo contra el Cáncer” añade Flores.

La prevención y la promoción de la salud constituyen otro de los objetivos, con acciones dirigidas a reforzar la vacunación infantil, así como la lucha frente a la obesidad y al tabaquismo. En este ámbito, se establecen objetivos concretos para mejorar los indicadores de salud de la población y el seguimiento de los programas preventivos.

En materia de salud mental, los Acuerdos de Gestión contemplan la consolidación de la red de psicólogos clínicos, la puesta en marcha del nuevo Plan Estratéxico de Saúde Mental, el refuerzo de las vías rápidas de atención al riesgo suicida y el impulso de la videoconsulta como herramienta de apoyo a la continuidad asistencial.

En cuanto a los recursos humanos, los acuerdos recogen el compromiso con la reducción de la temporalidad, la cobertura de las plazas vacantes y la mejora del bienestar y de la salud laboral de los profesionales, en un contexto marcado por la próxima modificación de la Lei de Saúde para prevenir las agresiones en el ámbito sanitario.

Según el gerente “los Acuerdos de Gestión 2026 marcan una hoja de ruta clara para seguir avanzando hacia un sistema sanitario público más accesible, sostenible y centrado en las necesidades reales de la ciudadanía de los distritos sanitarios de Pontevedra y de O Salnés”.