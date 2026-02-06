Condenado por lesiones y maltrato a su novia, los dos menores de edad

Un joven que ahora tiene 21 años, ha sido condenado a dos años de internamiento en régimen cerrado por malos tratos en el ámbito de la violencia contra la mujer y lesiones a su novia ente 2019 y 2022 cuando ambos eran menores de edad. La Audiencia de Pontevedra ha confirmado una sentencia anterior del Juzgado de menores número 1 de la ciudad, Se considera probado que «durante la relación sentimental, con varios periodos de ruptura entre medias, convivieron en el domicilio familiar del menor expedientado» y «desde aproximadamente el mes de agosto de 2019, surgieron múltiples discusiones entre ellos motivados por los celos del varón , quien comenzó a controlar a la chica , le examinaba su teléfono móvil, sus redes sociales y le prohibía tener relaciones con otros chicos y la aislaba de su familia y de sus amistades, incluso controlaba la ropa que usaba , restringiéndole el uso de bikini en la playa o que se pusiera pantalones cortos». Se añade que «también la golpeó en numerosas ocasiones propinándole puñetazos, tirones de pelo y empujones tanto en la vía pública como en el domicilio, y la menospreciaba diariamente con la intención de humillarla, la llamaba gorda o anoréxica, entre otras expresiones».