Archivan una denuncia de conexión ilegal de agua al no identificar al infractor

La Audiencia de Pontevedra ha acordado el archivo, como ya había hecho con anterioridad un juzgado de la ciudad, de la denuncia por una conexión ilegal a la red de agua localizada por la Policía Local de Poio, que llegó a atribuir la infracción a una persona. Pero ahora los tribunales desmontan esa acusación al señalar que «en las actuaciones policiales enviadas al juzgado no se identifica al supuesto autor del delito (razón del archivo) sino la casa a la que iba a parar el agua supuestamente defraudada, pero no cuando comenzó el presunto fraude, ni por parque de quien».

Se añade que «de resultar positivas las pesquisas policiales relacionadas con la inquilina de la vivienda y con el titular del contrato de agua, en un caso en el que ya hacía tres años que el contador no reflejaba ningún consumo, se podría acordar la reapertura de las diligencias».