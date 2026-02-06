Adjudicadas por 1,2 millones las obras de la futura estación termal

El Concello de Ponte Caldelas ya ha adjudicado las obras de su proyecto de estación termal, después de reunir la financiación y solventar años de trámites. Por 1,2 millones de euros se ha elegido a la empresa de Redondela Construcciones Castro Figueiro , con la que ya hubo reuniones para coordinar el calendario de obras. En su día, el alcalde, Andrés Díaz, pactaba con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda el apoyo autonómico al proyecto, que se sumaba al ya cerrado con la Diputación ya firmó una aportación 700.000 euros dentro del Plan de Infraestructuras.

Anteriormente se solicitó la autorización de Augas de Galicia, uno de los últimos pasos para ejecutar esta estación termal. Después de años de trámites para recuperar los terrenos de manos de la Sareb y derribar la estructura abandonada anterior, el Concello diseñó un complejo para explotar los dos manantiales en cinco pozas. Según las explicaciones del alcalde Andrés Díaz en las redes sociales, el edificio principal tendrá una cafetería, y, además dispondrá de vestuarios masculinos, femeninos y aseos. El proyecto incluye también la restauración de la Capela do Balneario.

También se concluyó el derribo de la abandonada y sin uso estructura de hormigón del que iba a ser balneario de la localidad y que nunca se completó. Esta labor se retomó después de una queja sobre supuestos materiales contaminantes, que fue desestimada. Después comenzó el relleno de la parcela.

En esta década hubo que superar «tres años de negociaciones con la Sareb para la compra de los terrenos (de 7.000 metros cuadrados que se adquirieron en 2017); la pandemia del covid y dos años con todo paralizado; tres años de burocracia, analíticas e informes vinculantes con Minas y Sanidade para la declaración de uso lúdico-termal del agua y casi dos años de trámites con Augas de Galicia para autorizar la demolición y el relleno de los terrenos para devolverlos a su estado original».n